Бамако, 28 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Девять представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) получили ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства на востоке этой африканской страны.

Un.org Миротворцы ООН в Мали

Мина на дороге сработала утром 28 мая юго-западнее населенного пункта Агелок во время движения колонны материально-технического обеспечения миротворческих сил ООН, сообщили в MINUSMA.

«Девять миротворцев пострадали и были эвакуированы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении миротворческой миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, семь миротворцев ООН погибли в результате взрыва самодельной бомбы, оставленной на дороге в центральной части Мали в декабре 2021 года.