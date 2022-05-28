28 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка приёма Украины в Евросоюз.

Мирослава Романенко, , 16:41 — REGNUM Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка приёма Украины в Евросоюз. Об этом 27 мая сообщает новостной портал Euractiv.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что Украину никто и не собирался брать в Евросоюз, о чем постоянно говорилось лидерами стран — членов ЕС. Иные также отметили, что у Европейского союза и своих проблем немало.

«Украина для экономики ЕС — это балласт. В Европейском союзе наступили очень тяжелые времена. А с учетом надвигающегося экономического, ресурсного, энергетического и продовольственного кризиса, зимой каждый член ЕС будет спасать только себя, как было в разгар пандемии», — написала Татьяна.

«Должникам, белоручкам, банкротам и дефолтщикам новый халявщик не нужен», — добавил один из участников обсуждения.

«Если бы Украина нужна была ЕС, давно бы уже взяли — и уговаривать бы не пришлось. Не возьмет он тебя замуж, его и так всё устраивает», — иронизирует Ira.

«Им Греции хватает», — смеется Екатерина Т.

«Сейчас нет целостности территориальной Украины, кто там в ЕС просится? Восточная [Украина] почти… [под контролем ВС РФ], Западную поляки «забрали». В ЕС тоже не идиоты сидят. Как принять страну без границ?» — написала Elenka.

«Конечно, Греция будет против — они главные побирушки в ЕС, и конкуренты им не нужны», — с сарказмом отметил Андрей.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Стоит ещё вспомнить, ранее против были Франция и Германия, да ещё и Венгрия», — пишет Алексей М.

«Вот новость-то. Все всегда это знали. Скоро о том, что была такая Украина, все вообще забудут», — отреагировал Дмитрий П.

«Скажите, граждане какой страны после вступления в ЕС или НАТО стали жить лучше, чем до вступления?..» — пишет Lura Lordon.

«И это заявляют Кипр и Греция. Две страны, которые живут на дотации от ЕС…» — отметил Максим О.

«Ну есть же умные люди. Сами осеклись на этом и другим советуют. А Украина надолго в кабале будет. Жаль, очень жаль ее», — отметила Алёна Л.

«Венгрия тоже категорически против. Франция сказала: может, лет через 10–20. Германия, Нидерланды, Австрия — тоже не в восторге. Турция — кандидат с 1999 года», — напомнила Леся К.

«Они, наверное, хотят, чтобы Евросоюз ещё просуществовал, поэтому и против вхождения самой коррумпированной страны в мире в свои ряды», — предположил Артем К.

«Евросоюз и так бесплатно пшеницу вывозит, мотивируя тем, что у нас ее много», — отметил один из участников обсуждения.

«Так, а как же «весь мир с нами»? Только на словах, получается», — задался вопросом Михаил.

«Украину могут принять в Евросоюз только после того, как все страны из него выйдут», — иронизирует Сергей Л.

«Ой, ну не позорились бы уже. И так понятно, что вас никто в ЕС с такими бешеными долгами и разрушенной дотла экономикой не возьмет. Вы — страна, которой уже нет. Вам ЕС нечего предложить, кроме долгов. И зачем вы им сдались?..» — подытожила Елена К.