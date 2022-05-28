Москва, 28 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин снова обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин Владимир Владимирович

В ходе разговора состоялся углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам. Владимир Путин детально проинформировал коллег о последнем развитии событий в контексте специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что отметив, что Вооружённые силы России строго придерживаются норм международного гуманитарного права. Также глава государства сообщил о том, как налажена системная работа по обеспечению мирной жизни в Мариуполе и в других освобождённых городах Донбасса.

Отдельное внимание было уделено ситуацию с переговорами, замороженными по вине Киева. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к возобновлению диалога. Также он заострил вопрос об опасности продолжающейся накачки Украины западным оружием и предупредил о возникающих в связи с этим рисках дальнейшей дестабилизации обстановки, а также обострения гуманитарного кризиса.

Также в ходе разговора был обстоятельно рассмотрен вопрос об обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил коллегам реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые являются следствием ошибочной финансовой и экономической политики западных стран и введённых ими антироссийских санкций. Глава государства подчеркнул, что Россия готова способствовать поиску вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых культур, в том числе вывозу украинского зерна из черноморских портов. Кроме того, он подчеркнул, что снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке поможет наращивание поставок российских сельхозпродукции и удобрений. Однако это потребует снятия имеющихся санкционных ограничений.

Лидеры государств условились продолжить контакты.