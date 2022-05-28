Москва, 28 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Сотрудники НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение» Московского государственного университета им. Сеченова разработали цифровую модель сердечно-сосудистой системы, которая может использоваться для прогнозирования реакций на изменения в состоянии организма. Об этом сообщает пресс-служба университета.

(сс) Unknown Сердце

Созданная 3D-модель сердечно-сосудистой системы позволяет учесть физиологические взаимосвязи, определяющие уровень артериального давления, в зависимости от состояния сердца, сосудов, почек и других органов. Эта модель позволяет предсказать изменения уровня давления при различных воздействиях на организм пациента.

Новая разработка уже используется в образовательных целях в университете. Разработчики рассчитывают, что в ближайшее время она получит распространение среди учёных и медицинских работников.

С помощью новой технологии можно будет создавать «цифрового двойника пациента». 3D-модель позволит учесть особенности работы сердца конкретного пациента при подборе лекарственных препаратов.