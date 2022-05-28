Москва, , 16:24 — REGNUM Москва готова работать над обеспечением беспрепятственных поставок зернновых культур на мировой продовольственный рынок, в том числе зерна, находящегося в распоряжении Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил 28 мая президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Входе этих бесед была обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. По словам Владимира Путины, проблемы с поставками продовольствия стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики стран Запада, а также антироссийских санкций, введённых против России из-за событий на Украине.

«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов», — говорится в сообщении Кремля.

Другим способом снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке может стать наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Это потребует снятия Западом соответствующих санкционных ограничений, подчеркнули в Кремле.

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Напомним, Запад обвиняет Россию в блокировании поставок украинского зерна из Украинских портов.

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