Лондон, , 16:10 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поиск путей возобновления экспорта украинского зерна, сообщает канцелярия британского лидера.

Борис Джонсон Chatham House

«Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы добиться срочного прогресса. Лидеры договорились о следующих шагах и о том, что Россия должна ослабить свою блокаду и обеспечить безопасные судоходные пути», — говорится в сообщении.

Одновременно Джонсон пообещал продолжить военную помощь Украине. Джонсон «подчеркнул, что страны обязаны поддерживать Украину, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

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