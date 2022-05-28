Лос-Анджелес, США, , 15:58 — REGNUM Басист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Питер Балзари (известен как Фли) сыграл в сериале «Оби-Ван Кеноби». Об этом 28 мая пишет Billboard.

Red Hot Chili Peppers Скриншот с YouTube

В шоу Фли предстает в образе охотника за головами, который похищает юную Лею Скайуокер. По ходу сюжета, его герой избивает Оби-Вана Кеноби, когда тот пытается спасти принцессу.

ИА REGNUM напоминает, Фли снимался в эпизодических ролях в нескольких фильмах. Среди них — «Малыш на драйве», «Назад в будущее 2», «Большой Лебовски», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и другие.

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