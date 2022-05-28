Лос-Анджелес, США, 28 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Басист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Питер Балзари (известен как Фли) сыграл в сериале «Оби-Ван Кеноби». Об этом 28 мая пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Red Hot Chili Peppers

В шоу Фли предстает в образе охотника за головами, который похищает юную Лею Скайуокер. По ходу сюжета, его герой избивает Оби-Вана Кеноби, когда тот пытается спасти принцессу.

ИА REGNUM напоминает, Фли снимался в эпизодических ролях в нескольких фильмах. Среди них — «Малыш на драйве», «Назад в будущее 2», «Большой Лебовски», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и другие.