Химки, Московская область, , 15:56 — REGNUM 28 мая подмосковные «Химки» в ответном матче борьбы за выживание разгромили «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки».

ФК «Химки»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Денис Глушаков (8’ пенальти), Резиуан Мирзов (45+2’ Бутта Магомедов) и Александр Долгов (50’). Желтые карточки получили Михаил Гащенков, Александр Руденко, Кирилл Боженов, Ираклий Квеквескири и Георгий Гогнадзе.

Состав команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Александр Филин, Денис Глушаков (Неманья Главчич, 74’), Резиуан Мирзов (Илья Садыгов, 90’), Кирилл Боженов, Александр Руденко (Александр Долгов, 48’), Илья Кухарчук (Дмитрий Малыхин, 74’), Бутта Магомедов.

«СКА-Хабаровск»: Владимир Сугробов, Эммерсон, Максим Мартусевич (Александр Гаглоев, 54’), Никита Шищенко, Михаил Гащенков, Роман Мануйлов (Михаил Тихонов, 46’), Ираклий Квеквескири, Дзамболат Цаллагов (Максим Дмитриев, 86’), Давид Караев (Владислав Брагин, 73’), Камран Алиев, Георгий Гогнадзе.