Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Американский разработчик полупроводниковых устройств Broadcom объявил о приобретении разработчика корпоративного программного обеспечения VMware за $61 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Информационные технологии Иван Шилов, ИА REGNUM

Предстоящая сделка станет одним из крупнейших слияний в отрасли. Среди недавних сделок более крупным приобретением была только покупка разработчика видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $68,7 млрд.

Аналитик Futurum Research Дэниел Ньюман объяснил, что после этой сделки Broadcom станет крупным игроком на рынке программного обеспечения. Ожидается, что приобретение VMware позволит Broadcom утроить доходы в сфере программного обеспечения.

VMware является одним из крупнейших мировых разработчиков средств виртуализации. Программное обеспечение этого типа позволяет корпоративным клиентам запускать несколько приложений на своих серверах.

Компания VMware была создана в 1998 году. В 2004 году она была выкуплена компанией EMC за $625 млн. Сама EMC была поглощена американской корпорацией Dell в 2016 году. В апреле 2021 года руководство Dell выделило VMware в отдельную компанию.