Роттердам, Нидерланды, , 15:43 — REGNUM 24-летний универсальный нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Гус Тиль, выступающий за «Фейеноорд» на правах аренды, может остаться в клубе из Роттердама на следующий сезон.

Гус Тиль Анна Нэсси

Как сообщает пресс-служба «Фейеноорда», вариант продолжения карьеры Гуса Тиля в команде из Роттердама все еще возможен.

В завершившемся сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Гус Тиль принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Нападающий занял пятое место в гонке бомбардиров.

Гус Тиль выступает за «Спартак» с 5 августа 2019 года после перехода из «АЗ» за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.