Киев, 28 мая, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте прямо ответить на вопрос о возможности вступления Украины в Евросоюз. Он сказал об этом 28 мая в интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS).

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, 26 мая он позвонил главе правительства Нидерландов.

«Я сказал ему откровенно: «если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо», — сказал он.

При этом Зеленский указал, что, как он считает, Украина готова к тому, чтобы стать кандидатом на вступление в сообщество и добавил, что Киев хочет проводить необходимые для этого реформы.

«Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС», — добавил украинский лидер.

Отметим, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, как он считает, шансы Украины на получение статуса в кандидаты в члены ЕС невелики и добавил, что предоставление украинской стороне такого статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, все еще ожидающим такового.