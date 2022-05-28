Белград, , 15:39 — REGNUM Экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич, как сообщает издание Mozzart Sport, может возглавить сербский футбольный клуб «Партизан» из Белграда.

Марко Николич Алексей Колчин © ИА REGNUM

По итогам 37-ми матчей сербской Суперлиги 2021/22 «Партизан», одержав 31 победу, потерпев 1 поражение и набрав 98 очков, занял вторую позицию в турнирной таблице чемпионата. Первое место заняла «Црвена Звезда», набравшая 100 очков.

Ранее сообщалось, что Марко Николич может возглавить московские ЦСКА и «Динамо», которые в ближайшее время могут покинуть наставники Алексей Березуцкий и Сандро Шварц.

Марко Николич возглавлял московский «Локомотив» в период с 14 мая 2020 по 5 октября 2021 года. Под руководством сербского специалиста «железнодорожники» выиграли Кубок России.