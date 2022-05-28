Токио, , 15:36 — REGNUM Nintendo выложила в Сеть новый трейлер будущей игры Fire Emblem Warriors: Three Hopes в жанре hack and slash (в таких играх геймерам предлагают выступить в роли персонажа, уничтожающего множество противников в ближнем бою). Ролик был опубликован 28 мая на портале Wccftech.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

В ролике разработчики рассказали геймерам, не знакомым с проектом Fire Emblem: Three Houses, о трёх фракциях будущей игры. Игрокам предстоит управлять персонажами, принадлежащими к Королевству Фаэргус, Адрестийской империи и Лейсестерскому альянсу.

Для справки: релиз Fire Emblem Warriors: Three Hopes состоится 24 июня 2022 года на консоли Nintendo Switch. Реализацией проекта занимается студия Omega Force. Игра представляет собой продолжение Fire Emblem Warriors: Three Hopes, релиз которой состоялся 26 июня 2019-го.

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