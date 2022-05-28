Анкара, 28 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Из-за технической неисправности самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», который следовал из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Вильнюса. Об этом 28 мая сообщает турецкая газета Star.

confused_me Самолет

«Согласно полученной информации, у самолета авиакомпании «Турецкие авиалинии», вылетевшего в 07:45 (совпадает с мск) из аэропорта Стамбула рейсом в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошла техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за этого авиалайнер некоторое время находился в воздушном пространстве Белоруссии, а затем направился в аэропорт Вильнюса, где произвел посадку в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что воздушный шар с туристами из США и Перу потерпел катастрофу в районе городка Акольман в мексиканском штате Мехико.