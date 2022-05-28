Париж, , 15:17 — REGNUM Сегодня, 28 мая, в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 встретится с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.

В последний раз «Ливерпуль» и «Реал» играли между собой 14 апреля 2021 года в матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Тот матч завершился со счетом 0:0.

Действующим победителем еврокубка является лондонский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц.