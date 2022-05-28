Москва, 28 мая 2022, 15:14 — REGNUM Институт астрономии РАН (ИНАСАН) заключил с научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина контракт на создание комплексной аппаратуры для космической обсерватории «Спектр-УФ». Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ИНАСАН Михаил Сачков агентству ТАСС.
Сачков сообщил, что контракт предусматривает поставку комплекса аппаратуры до 2025 года. Он подчеркнул, что работы идут по утверждённому графику.
«Спектр-УФ» станет третьей российской космической обсерваторией серии «Спектр». Первый аппарат — «Спектр-Р» — был запущен в 2021 году, второй — «Спектр-РГ» — в 2019 году.
Космический телескоп «Спектр-УФ» будет использоваться для наблюдений в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Он позволит получать изображения, недоступные для наблюдений с наземными инструментами.
Запуск обсерватории «Спектр-УФ» планируется на 2025 год. Этот проект будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолетовой области спектра в течение десяти лет после запуска.
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