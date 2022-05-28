Москва, 28 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Институт астрономии РАН (ИНАСАН) заключил с научно-производственным объединением им. С. А. Лавочкина контракт на создание комплексной аппаратуры для космической обсерватории «Спектр-УФ». Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ИНАСАН Михаил Сачков агентству ТАСС.

Www.laspace.ru Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ»

Сачков сообщил, что контракт предусматривает поставку комплекса аппаратуры до 2025 года. Он подчеркнул, что работы идут по утверждённому графику.

«Спектр-УФ» станет третьей российской космической обсерваторией серии «Спектр». Первый аппарат — «Спектр-Р» — был запущен в 2021 году, второй — «Спектр-РГ» — в 2019 году.

Космический телескоп «Спектр-УФ» будет использоваться для наблюдений в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Он позволит получать изображения, недоступные для наблюдений с наземными инструментами.

Запуск обсерватории «Спектр-УФ» планируется на 2025 год. Этот проект будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолетовой области спектра в течение десяти лет после запуска.