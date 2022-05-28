Цюрих, Швейцария, 28 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Вопрос о возможности возвращения сборных России и Белоруссии по хоккею на соревнования международного уровня продолжит обсуждать на своем следующем конгрессе в сентябре 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF). Об этом 28 мая сообщил журналистам президент IIHF Люк Тардиф.

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«Мы находимся перед дилеммой, потому что мы заморозили выступление команд в нынешнем году, и это повлекло за собой изменение во всей структуре соревнований. Мы обсуждаем эти вопросы, предложения будут высказаны на конгрессе в сентябре», — сказал он.

Также Тардиф добавил, что у IIHF есть возможность проводить мировое первенство в первом дивизионе с еще двумя командами и подтвердил, что конгресс федерации продлил отстранение сборных России и Белоруссии на год.

«Вопрос теперь в том, до каких пор (продлится отстранение). Мы пытались адаптироваться к этой ситуации, ждем возможности снять это приостановление. Ожидаем лучшей ситуации и пока ничего больше не можем сделать», — рассказал президент IIHF.

Отметим, 28 февраля IIHF объявила о недопуске до участия в соревнованиях под своей эгидой сборных России и Белоруссии по хоккею, однако на конгрессе IIHF в Тампере было предложено изменить формат проведения чемпионата мира в первом дивизионе с учетом возвращения туда этих команд.