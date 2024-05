Лос-Анджелес, США, 28 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Кэтлин Кэннеди отказалась от своих слов по поводу того, что студия Lucasfilm будет пытаться всячески избегать подхода, при котором старых персонажей «Звёздных войн» будут играть новые актёры. Об этом 28 мая сообщает портал We Got This Covered.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Журналисты обратили внимание, что Кэннеди сделала соответствующее заявление непосредственно перед премьерой сериала «Оби-Ван Кеноби», в котором многих персонажей первой кинотрилогии «Звёздные войны» играют новые люди. Издание отметило, что после этого продюсер, похоже, поняла, что сказала нечто странное.

«Я никогда не говорю никогда», — заявила позже Кэннеди по поводу утверждения новых исполнителей на роли известных героев, напомнив, что Lucasfilm сейчас подумывает по поводу того, что в новом проекте Лэндо Калриссиана может сыграть Дональд Гловер. При этом продюсер отметила, что если студия решит найти актёров на роли таких персонажей, как Люк Скайуокер или Лея Органа, то для этого она должна будет найти вескую причину.

Напомним, в оригинальной трилогии «Звёздные войны» роль Оби-Вана Кеноби исполнил Алек Гиннесс, Лею Органу сыграла Кэрри Фишер, а Дарта Вейдера — Дэвид Проуз (озвучил персонажа Джеймс Эрл Джонс). В сериала «Оби-Ван Кеноби» главного героя играет Юэн Макгрегор, Органу — Вивьен Лира Блэр, а Вейдера - Хейден Кристенсен.