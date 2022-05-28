Лос-Анджелес, США, , 15:00 — REGNUM Актриса Брайс Даллас Ховард срежиссирует один из эпизодов в третьем сезоне шоу «Мандалорец». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Брайс Даллас Ховард в роли Клэр Диринг Цитата из к/ф «Мир Юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США

Для Ховард работа над проектом для франшизы «Звёздные войны» станет четвёртой — ранее она поставила по одной серии в каждом из сезонов «Мандалорца», а также срежиссировала один из эпизодов «Книги Бобы Фетта».

ИА REGNUM напоминает, что съемки третьего сезона « Мандалорца » начались осенью 2021 года. Предполагаемой датой выхода продолжения называют лето 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Хейден Кристенсен хотел бы сыграть в спин-оффе о Дарте Вейдере