Лос-Анджелес, США, 28 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Актриса Брайс Даллас Ховард срежиссирует один из эпизодов в третьем сезоне шоу «Мандалорец». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Мир Юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Брайс Даллас Ховард в роли Клэр Диринг

Для Ховард работа над проектом для франшизы «Звёздные войны» станет четвёртой — ранее она поставила по одной серии в каждом из сезонов «Мандалорца», а также срежиссировала один из эпизодов «Книги Бобы Фетта».

ИА REGNUM напоминает, что съемки третьего сезона « Мандалорца » начались осенью 2021 года. Предполагаемой датой выхода продолжения называют лето 2022 года.