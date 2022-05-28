Берлин, , 14:56 — REGNUM Возможностью того, что поставляемое странами Евросоюза киевскому режиму оружие может в дальнейшем оказаться «не в тех руках», обеспокоено Европейское полицейское агентство (Европол). Об этом 28 мая заявила директор Европола Катрин де Болль в интервью газете Welt am Sonntag.

Штаб-квартира Европола, Гаага, Нидерланды (сс) OSeveno

«Когда-нибудь война закончится. Мы хотим не допустить повторения такой же ситуации, как 30 лет назад во время балканской войны. Оружие тех дней сегодня до сих пор используется криминальными группами», — сказала она.

Также директор Европола уточнила, что возглавляемое ею агентство намерено создать международную рабочую группу для разработки стратегии действий по предотвращению попадания оружия в руки преступных элементов.

При этом де Болль отметила, что Европол внимательно следит за действиями и передвижениями известных экстремистов из Евросоюза на Украину и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тульской области семья из Мариуполя приняла гражданство Российской Федерации.