Москва, , 14:55 — REGNUM Среди мировых автомобильных брендов рост продаж на вторичном рынке в России по итогам четырёх месяцев 2022 года зафиксирован только для производителей из Китая. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За первые четыре месяца 2022 года продажи подержанных авто в России сократились на 17% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Сильнее всего (на 24%) за указанный период упали продаж автомобилей с пробегом американских и французских марок.

Среди авто японских брендов падение составило 18%, продажи корейских автомобилей снизились на 19%, немецких — на 15%. Для отечественных автомобилей на вторичном рынке также зафиксировано падение на 14%.

Рост продаж на вторичном рынке с начала 2022 года показали только авто производителей из КНР. Продажи подержанных китайских авто в России за четыре месяца выросли на 20%.

Эксперты отмечают, что рост продаж подержанных китайских авто объясняется динамикой рынка новых автомобилей. Продажи новых легковушек из Китая в России росли в последние годы — теперь эти авто добрались до вторичного рынка.

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