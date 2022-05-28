Курган, 28 мая, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Кургане 30-летнего гражданина отдали под суд за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено в 2021 году. Гражданин познакомился с девушкой на улице и совершил преступление. Суд отправил его в СИЗО. Вину в совершении преступления гражданин признал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее челябинца осудили за убийство десятимесячной девочки. Суд назначил ему 17 лет и один месяц колонии строгого режима.