Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ростовской области снимают ещё ряд коронавирусных ограничений, действовавших с весны 2020 года. Изменения в постановление правительства Ростовской области №272 внёс донской губернатор Василий Голубев сегодня, 28 мая.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Ростовской области установлен масочный режим

С 30 мая предприятия общественного питания смогут работать и в ночное время — с 23:00 до 06:00, снимается запрет и на проведение зрелищных мероприятий ночью, разрешено возобновить работу ночных клубов, а также кальянным.

Масочный режим отменяется, но частично. Если в ряде общественных мест ношение защитных средств не является обязательным, то в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, магазинах, аптеках и зданиях органов власти использование масок по-прежнему будет актуальным требованием.