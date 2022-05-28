Скопье, 28 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В течение первых трех месяцев 2022 года в Северной Македонии зарегистрировали 4009 рождений, что на 2,9% выше, чем в прошлом году.

Pero Kvrzica Скопье, Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, за это же время в стране скончались 7427 человек, из них 12 — младенцы. Это на 7,2% выше, чем в 2021 году.

Таким образом, естественный прирост оказался отрицательным и составил 3418 человек.

За три месяца в стране произошло 2468 бракосочетаний, что на 8,4% ниже, чем в прошлом году, одновременно 459 пар подали заявление о разводе.

Ранее ИА REGNUM публиковал материал о демографической статистике в Албании, который показал, что избыточная смертность за время пандемии в 4,5 раза превысила официальную статистику по количеству жертв COVID-19.