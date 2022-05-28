Лампедуза , Италия, 28 мая, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Если не удастся решить вопрос о вывозе зерна с Украины, это вызовет голод в беднейших районах Африки и Азии, с такими оценками выступили опрощенные Corriere della Sera представители правительства Италии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Следствием станут новые волны беженцев в Европу, полагают в национальной разведке, которая уже сообщила о своих предположениях министрам, отмечает издание.

Предварительно количество беженцев в саму Италию оценивается в 400 тысяч человек.