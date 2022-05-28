Калуга, , 15:14 — REGNUM К четырем годам лишения свободы судом приговорен 34-летний житель Калуги, неоднократно управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и имевший непогашенные судимости по аналогичным преступлениям. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пьяный водитель

Установлено, что подсудимый в сентябре и декабре 2021 года, имея непогашенную судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял своей иномаркой после употребления алкоголя, вплоть до момента остановки сотрудниками ДПС. По результатам медицинского освидетельствования у мужчины был установлен факт алкогольного опьянения.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и с учётом совершенных ранее преступлений, назначил калужанину наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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