Астрахань, , 14:33 — REGNUM Несовершеннолетний житель Астрахани задержан по подозрению в совершении грабежа с применением насилия, сообщили 28 мая в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Как полагает следствие, 16-летний подозреваемый, вместе с неустановленным соучастником, у одного из сетевых магазинов напал на 38-летнего прохожего. Грабители ударили мужчину купам предметом по голове, вырвали у него барсетку, в которой находилось 15 тысяч рублей, а затем скрылись.

С задержанным подростком работают следователи, устанавливаются все обстоятельства преступления.