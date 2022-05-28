Астрахань, 28 мая 2022, 14:33 — REGNUM Несовершеннолетний житель Астрахани задержан по подозрению в совершении грабежа с применением насилия, сообщили 28 мая в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.
Как полагает следствие, 16-летний подозреваемый, вместе с неустановленным соучастником, у одного из сетевых магазинов напал на 38-летнего прохожего. Грабители ударили мужчину купам предметом по голове, вырвали у него барсетку, в которой находилось 15 тысяч рублей, а затем скрылись.
С задержанным подростком работают следователи, устанавливаются все обстоятельства преступления.