Варшава, , 14:32 — REGNUM Студия CD Project RED может выпустить только одно сюжетное загружаемое дополнение (DLC) к игре Cyberpunk 2077. Об этом 28 мая сообщает портал GamesRadar.

Один из районов Найт-Сити Cyberpunk.net

Во время очередного общения с инвесторами глава компании Адам Кичиньский ответил на вопрос о том, будет ли CD Project использовать собственный «движок» Red Engine в будущих проектах. «Дополнение Cyberpunk — последний проект на основе Red Engine», — сказал Кичиньский, добавив, что в основе любого следующего продукта компании будет лежать «движок» компании Epic.

Представители геймерского сообщества сделали из слов разработчика вывод, что предстоящее DLC к Cyberpunk 2077, информацию о котором недавно выложили в Сеть, станет последним и после этого Cyberpunk 2077 больше не получит нового сюжетного контента. Отметим, что к той же игре «Ведьмак 3: Дикая охота» CD Project RED выпустила два масштабных сюжетных дополнения: Hearts of Stone и Blood and Wine.

Напомним, в апреле 2021 года Адам Кичиньский пообещал, что все проблемы Cyberpunk 2077 будут решены и заявил, что не представляет себе ситуацию, при которой Cyberpunk 2077 будет отложена «на полку». В ноябре 2021-го глава CD Project подтвердил свои слова, сказал, что несмотря на все проблемы узнаваемость бренда Cyberpunk «огромна» и добавил, что игра будет «продаваться годами». При этом многие блогеры высказали опасение по поводу того, что заявления Кичиньского останутся лишь словами, а в действительности CD Project, репутация которой сильно пострадала из-за этого проекта, в итоге может спустить его «на тормозах».

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