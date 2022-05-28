Лондон, , 14:32 — REGNUM Актриса Руби Баркер рассказала, что в настоящее время она находится в клинике. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Руби Баркер Цитата из х/ф «Как остановить повторяющийся сон». Реж. Ед Моррис. 2020

По словам Баркер, в медицинском учреждении она борется с «психическими проблемами». «Сейчас я в больнице, меня скоро выпишут, и я надеюсь, что смогу продолжить свою жизнь. Я собираюсь сделать небольшой перерыв для себя и призываю других: если вы боретесь, сделайте себе одолжение и сделайте перерыв, перестаньте быть таким строгим к себе», — поделилась артистка, поблагодарив близких, а также сервис Netflix за предоставленную ей возможность на «спасение».

ИА REGNUM напоминает, что Руби Баркер — британская актриса, известная по роли Марины Крейн в исторической драме Netflix «Бриджертоны». В 2020 году она получила награду за лучшую женскую роль Британского фестиваля городского кино за работу в фильме «Как остановить повторяющийся сон».

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