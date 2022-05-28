Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM В Ростовской области на пункте пропуска Весело-Вознесенка донские пограничники помогли жителю Донбасса, попавшему под обстрел ВСУ, максимально быстро пересечь границу. Мужчина получил ранение при обстреле жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 28 мая.

День пограничника в Ростовской области Donland.ru

В День пограничника глава региона встретился с личным составом пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, поблагодарил и поощрил защитников рубежей за надёжную охрану наших границ, особенно в условиях специальной военной операции на Украине.

«На пункте пропуска Весело-Вознесенка сотрудники погрануправления обеспечили максимально быстрое пересечение границы беженцу, получившему ранение при обстреле украинской армией жилого дома. Ребята мгновенно оценили ситуацию, вызвали реанимобиль и тем самым спасли жизнь человека», — поблагодарил пограничников губернатор.

В Ростовской области организован бесперебойный пропуск мирных жителей Донбасса и Украины, колонн с гуманитарной помощью. С начала 2022 года задержано более 600 нарушителей. Неоднократно в условиях специальной военной операции погранвойска проводили воздушную разведку и уничтожали живую силу и бронетехнику противника.