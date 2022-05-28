Кальяри, Италия, 28 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. От 90 до 95% граждан Италии в 2022 году проведут «длинные выходные» и отпуска на родине, с такой оценкой выступили 28 мая эксперты гостиничной ассоциации Fedealberghi и бизнес-ассоциации Confcommercio.

Пляж

За два года эпидемии коронавируса итальянцы «вновь открыли для себя свою страну», рост числа путешествий внутри Италии обусловлен не только экономическими причинами, отметил в свою очередь министр туризма Массимо Гаравалья.

С учетом возвращения части иностранных туристов в Италию, а также роста количества поездок граждан Италии по своей стране доля туризма в ВВП страны в обозримом будущем может вырасти с 13% до 20%, полагает он.