Москва, , 14:26 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий поддержку отрасли информационных технологий. Об этом 28 мая сообщается на сайте правительства.

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«Решение правительства: одобрить проект поправок правительства РФ к проекту ФЗ №77 694−8 «О внесении изменений в ст. 2593 ч. 2 Налогового кодекса РФ», — отмечается в сообщении.

Поправками предусматриваются меры, направленные на поддержку отрасли информационных технологий, во исполнение решений, принятых президентом и правительством РФ.