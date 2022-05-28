Москва, 28 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Российский певец Андрей Макаревич высказался в адрес артистов, поддерживающих проведение спецоперации на Украине. Об этом пишет портал CT News 28 мая.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

Музыкант заявил, что «старается не замечать» артистов, которые «пишут букву Z», и не хочет их понимать. Также Макаревич добавил, что полностью прекратил общение со всеми людьми, которые положительно отзываются о спецоперации.

Напомним, что Андрей Макаревич уехал из России в начале марта 2022 года. В настоящий момент певец находится на территории Израиля, откуда активно критикует российских граждан.