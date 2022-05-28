Ереван, , 14:24 — REGNUM Огонь по позициям Вооруженных сил (ВС) Армении на юго-восточном направлении границы открыли 28 мая военные Азербайджана. Об этом 28 мая говорится в заявлении пресс-службы армянского минобороны.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«28 мая около 10:40 (09:40 по мск) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из огнестрельного оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок, армянские позиции в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого был ранен рядовой армянских ВС, состояние которого в данный момент оценивается как тяжелое и добавляется, что огонь азербайджанской стороны был подавлен ответным огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая министр обороны Армении Сурен Папикян принял командующего миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе генерал-майора Андрея Волкова.