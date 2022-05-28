Краснодар, 28 мая 2022, 14:24 — REGNUM Сильная жара и усиление ветра могут спровоцировать пожары в Краснодарском крае. Это следует из сообщения ГУ МЧС по региону от 27 мая.
По данным синоптиков, с 28 мая по 2 июня на территории региона ожидается повышение температуры воздуха днём до 31-36 градусов, при этом ветер усилится до 12-16 м/с, местами — до 20 м/с, существенных осадков не ожидается.
Добавим, что, согласно данным прогностической карты предупреждений по ЮФО на сайте Росгидрометцентра, в регионе действует жёлтый уровень погодной опасности до 21:00 31 мая.