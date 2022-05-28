Краснодар, 28 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Сильная жара и усиление ветра могут спровоцировать пожары в Краснодарском крае. Это следует из сообщения ГУ МЧС по региону от 27 мая.

30.mchs.gov.ru Жара

По данным синоптиков, с 28 мая по 2 июня на территории региона ожидается повышение температуры воздуха днём до 31-36 градусов, при этом ветер усилится до 12-16 м/с, местами — до 20 м/с, существенных осадков не ожидается.

«В центральных и восточных районах края возможно усиление пожарной опасности, при возникновении пожаров быстрое распространение огня и увеличение их площадей», — уточнили в МЧС.

Добавим, что, согласно данным прогностической карты предупреждений по ЮФО на сайте Росгидрометцентра, в регионе действует жёлтый уровень погодной опасности до 21:00 31 мая.