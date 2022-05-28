Сеул, 28 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung снизила на 10% планируемые объёмы производства смартфонов на 2022 год. Об этом пишет газета Maeil Business Newspaper.

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Ранее в Samsung рассчитывали выпустить 310 млн смартфонов в 2022 году. Новый отчёт компании показывает снижение производственных планов до 280 млн гаджетов.

Снижение производства коснётся всей линейки смартфонов: от недорогих моделей до флагманских устройств. Ранее о планируемом сокращении производства также объявила американская компания Apple.

Пересмотр планов производителями смартфонов объясняется медленным восстановлением экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции. Также мировая экономическая ситуация ухудшилась вследствие антироссийских санкций, введённых после начала специальной военной операции на Украине.