Москва, 28 мая, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров поделился мнением о том, что Ольга Бузова могла бы достойно выступить на конкурсе «Евровидение». Об этом пишет портал CT News 28 мая.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

«На мой взгляд, пока свободно Сан-Марино, ты вполне могла стать её представительницей и достойно представить страну», — заявил музыкант. К слову, сама Бузова ранее сообщила о готовности представить на «Евровидении» Армению.

Напомним, что в 2022 году Россия была отстранена от участия в «Евровидении». Причиной для подобного ограничения стало проведение спецоперации на Украине.