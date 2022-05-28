Белокалитвинский район, Ростовская область, 28 мая, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Военнослужащие Южного военного округа помогли оперативно наладить временную понтонную переправу через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом в своём телеграм-канале сегодня, 28 мая, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Mil.ru Понтонная переправа

«В текущем году началось строительство постоянного наплавного моста, на это выделили 200 млн рублей. Подрядчик приступил к изготовлению конструкций нового моста, срок выполнения работ — ноябрь. Но чтобы люди не были отрезаны от остального мира, пришлось вновь обратиться к руководству Южного военного округа. И военные опять выручили. Установкой понтонного моста занимались военнослужащие 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады. В середине недели переправа вновь заработала», — написал он.

Плавучий мост соединил Краснодонецкое и Синегорское поселения, где проживают более 10 тыс. человек.

ИА REGNUM сообщало, что в конце 2019 года в Каменском районе Ростовской области было открыто движение по автомобильному мосту через реку Северский Донец. Строительство объекта превысило 1,3 млрд рублей.