Москва, , 14:13 — REGNUM В Российском футбольном союзе (РФС) рассчитывают, что решения по его апелляциям по отстранению российского футбола будут вынесены Спортивным арбитражным судом (CAS) в июне 2022 года. Об этом 28 мая рассказал на очередной конференции РФС его глава Александр Дюков.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

«Мы категорически не согласны с решениями по отстранению. Мы подали в CAS апелляции по этим решениям, ждем рассмотрения и решения по этим апелляциям по существу в июне этого года», — сказал он.

Кроме того, глава РФС уточнил, что такие решения серьезно повлияли на российский футбол в спортивном и финансовом плане, а также добавил, что РФС предпринимает шаги для поддержки отечественного футбола.

Отметим, в начале мая 2022 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил все российские клубные и национальные сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.