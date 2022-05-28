Москва, 28 мая 2022, 15:37 — REGNUM Российская певица Анна Плетнёва поделилась мнением о творчестве рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 28 мая.
«Но это совершенно разные артисты. Фараон — философ сегодняшних дней, Монеточка — панк-девочка, что мне очень близко, Моргенштерн* — человек, который зарабатывает деньги и очень успешно, но вряд ли это музыка», — заявила артистка. Также Плетнёва выделила творчество рэперов Оксимирона (Мирон Фёдоров) и Хаски (Дмитрий Кузнецов), назвав их «современными поэтами».
Ранее Анна Плетнёва рассказала о том, как чуть не погибла. По словам певицы, после концерта в Санкт-Петербурге к ней подбежал поклонник и начал душить, однако спастись удалось благодаря подоспевшей охране.
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан. В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица. В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти. В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список «физлиц-иностранных агентов».
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