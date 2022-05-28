* Моргенштерне — запрещённая в России организация

Москва, , 15:37 — REGNUM Российская певица Анна Плетнёва поделилась мнением о творчестве рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 28 мая.

Анна Плетнёва, солистка группы «Винтаж» Скриншот видео в YouTube

«Но это совершенно разные артисты. Фараон — философ сегодняшних дней, Монеточка — панк-девочка, что мне очень близко, Моргенштерн* — человек, который зарабатывает деньги и очень успешно, но вряд ли это музыка», — заявила артистка. Также Плетнёва выделила творчество рэперов Оксимирона (Мирон Фёдоров) и Хаски (Дмитрий Кузнецов), назвав их «современными поэтами».

Ранее Анна Плетнёва рассказала о том, как чуть не погибла. По словам певицы, после концерта в Санкт-Петербурге к ней подбежал поклонник и начал душить, однако спастись удалось благодаря подоспевшей охране.

Читайте ранее в этом сюжете: Валерий Кипелов ответил на слова Шевчука о Родине

Читайте развитие сюжета: Киркоров считает, что Бузова может представить Сан-Марино на «Евровидении»