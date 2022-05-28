Москва, , 14:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ опубликован 28 мая на портале правовой информации.

Согласно закону, «Электронная путевка» — информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.

Закон обязывает туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе.