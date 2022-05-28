Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года зарегистрировано два случая пищевых отравлений дикорастущими грибами и пять случаев ботулизма. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Вяленая рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

Один человек, заболевший ботулизмом, скончался.

«Причиной отравления заболевших ботулизмом послужило употребление в пищу вяленой рыбы домашнего приготовления», — уточнили в ведомстве.

Для сравнения приведены данные за аналогичный период 2021 года, когда на Дону было зарегистрировано пять случаев отравления грибами и один случай ботулизма.