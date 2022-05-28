Москва, , 14:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать товарные знаки, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки вносятся в Гражданский кодекс РФ. Согласно закону, в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, включающие воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться с конкретным местом и если это может «ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара».