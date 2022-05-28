Воронеж, 28 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности действует на территории Воронежской области 27–28 мая, это следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Росгидрометцентра.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

Согласно информации синоптиков, до 18:00 28 мая в регионе действует предупреждение о сильном ветре — до 15-17 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая сильный ветер в Воронеже спровоцировал падение не менее 15 деревьев, несколько из них упали на автомобили.