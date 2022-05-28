Волгодонск, Ростовская область, 28 мая 2022, 13:57 — REGNUM В Ростовской области из правоохранительных органов уволен начальник отделения уголовного розыска МУ МВД России «Волгодонское», задержанный за взятку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 28 мая.
«Предварительно установлено, что сотрудник потребовал от гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, денежное вознаграждение за непривлечение его к установленной законом ответственности. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.
Если вина сотрудника полиции будет установлена, то он понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИА REGNUM сообщало, что бывший полицейский взят под стражу на два месяца.
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