Волгодонск, Ростовская область, 28 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Ростовской области из правоохранительных органов уволен начальник отделения уголовного розыска МУ МВД России «Волгодонское», задержанный за взятку. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 28 мая.

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«Предварительно установлено, что сотрудник потребовал от гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, денежное вознаграждение за непривлечение его к установленной законом ответственности. В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — уточнили в ведомстве.

Если вина сотрудника полиции будет установлена, то он понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM сообщало, что бывший полицейский взят под стражу на два месяца.